Генпрокуратура распространила заявление в связи с депортированным в АР Эльвином Исаевым

Депортированный из Украины за нарушение миграционного законодательства в Азербайджан гражданин АР Эльвин Исаев был доставлен в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы в связи с мерой пресечения в виде ареста, избранной в отношении него Насиминским районным судом 22 августа 2019 года.

Об этом сообщил 1news.az глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов.

Э.Султанов указал, что 15 декабря в отношении Э.Исаева было возбуждено уголовное дело в связи с публичными призывами к массовым беспорядкам и антиправительственным действиям на территории АР.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, на основе просьбы Э.Исаева при участии адвоката Гульнары Ильясовой он был допрошен.

В настоящее время принимаются необходимые следственные меры для проведения полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела и выявления полного круга других участников преступления.

Состояние и здоровье Эльвина Исаева нормальное.

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А.А.