Германия создает фонд поддержки бизнесу, пострадавшему в результате эпидемии

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Европейская комиссия одобрила планы Германии по созданию фонда объемом до 500 млрд евро для поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.

Эта мера способствует смягчению экономических последствий пандемии для ФРГ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии в среду, 8 июля.

Помощь будет предоставлена немецким компаниям, которые столкнулись с финансовыми трудностями не ранее января 2020 года. Фирмы смогут получить поддержку, в частности, в виде предоставления гарантий со стороны государства, заемных средств и помощи при рекапитализации.

В дополнение к 500 млрд евро фонд сможет привлечь еще 100 млрд евро для рефинансирования мер господдержки, которые были одобрены Еврокомиссией ранее, отмечается в заявлении.

«В эти трудные времена мы продолжаем тесно сотрудничать со странами-членами ЕС, чтобы найти подходящие решения для компаний, пострадавших в результате кризиса, вызванного коронавирусом», - отметила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Она пояснила, что господдержка бизнеса в странах ЕС должна осуществляться в рамках законодательства Евросоюза.

Также в среду немецкий почтовый концерн Deutsche Post DHL сообщил, что каждый сотрудник компании, включая персонал филиалов концерна за рубежом, получит премию в размере 300 евро за работу в условиях пандемии коронавируса. В общей сложности концерн израсходует на премиальные около 200 млн евро.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 397 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии превысило 197 тысяч человек. От последствий COVID-19 за сутки скончались 12 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 9036.

Источник: DW