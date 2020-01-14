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Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе

Сегодня в 22:17 ~ 1 минута на чтение 106
Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако из-за ситуации в регионе отозвал свой запрос, заявил журналистам президент ВЭФ Борг Бренде.

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован, но затем мы получили отмену. В моем понимании, мы должны смотреть на это на фоне сложной ситуации в регионе", - сказал он.

Борге при этом не стал комментировать тему о том, планировалась ли двусторонняя встреча между делегациями США и Ирана в Давосе.

Всемирный экономический форум пройдет с 21 по 24 января.

РИА Новости

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