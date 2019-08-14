Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы

Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Об этом он заявил во время презентации отчета автомобильного департамента по итогам работы за полгода. Глава правительства подчеркнул, что инфраструктура и ее развитие - это одно из главных приоритетных направление правящих властей. Бахтадзе отметил, что необходимые инвестиции для строительства проекта уже привлечены, в начале августа Азиатский банк развития (АБР) выделил Грузии кредит в размере 415 миллионов долларов. Дорога будет построена по маршруту Квешети - Коби (край Мцхета - Мтианети).

"Проект исторического значения будет подписан через несколько дней, и к концу года начнется строительство магистрали Коби-Гудаури вместе с тоннелем. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе", - заявил премьер.

Протяженность магистрали составит более 22 километров, будет состоять из шести мостов и пяти тоннелей, в том числе девятикилометрового. На данный момент Военно-грузинская дорога насчитывает 35 километров и является одной из самых опасных дорог Грузии. В зимний период дорогу закрывают из-за опасности схода оползней и лавин.

Ria.ru