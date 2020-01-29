«Халатность пешеходов и невнимательность водителей»: Кадры ДТП в Баку - ВИДЕО

«Дорожная полиция Баку усиливает комплексную работу по обеспечению безопасности дорожного движения».

Об этом сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, по словам которого, новые вызовы и требования времени подразумевают адекватный ответ.

«Анализ ДТП в столице показывает, что в большинстве случаев к ним приводят халатность пешеходов и невнимательность водителей, безответственное отношение к правилам дорожного движения.

Мы усиливаем превентивные профилактические мероприятия, добиваясь неукоснительного соблюдения требований законов. Представляя вниманию граждан видео ДТП в столице, хочу отметить, что среди их причин – выезды на встречную полосу движения, превышение максимально разрешенной скорости, нарушение правил проезда перекрестков и т.д.», - заявил В.Асадов, призвав граждан быть внимательными и осторожными на дорогах.

Тимур Рзаев, Э.Т.