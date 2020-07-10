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Хикмет Гаджиев: Я и сам пользуюсь общественным транспортом

Сегодня в 18:21 ~ 1 минута на чтение 561
Хикмет Гаджиев: Я и сам пользуюсь общественным транспортом

Я и сам пользуюсь общественным транспортом, если нужно, могу показать свою проездную карту, заявил помощник Президента Азербайджана - начальник отдела Администрации Президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров страны.

Он отметил, что во избежание высокой плотности пассажиров Бакинскому транспортному агентству поручено увеличить число автобусов, в том числе, экспресс-автобусов. Определенные коррективы предложено внести в работу частного сектора в этой сфере.

Отвечая на вопрос о приостановке работы метро, Хикмет Гаджиев отметил, что соответствующее решение принято в виду особенностей этого вида транспорта, могущих спровоцировать рост случаев инфицирования.

Ф.Багирова

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