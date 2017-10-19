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Хлопчатник по китайским технологиям

Сегодня в 09:12 ~ 3 минуты на чтение 139
Хлопчатник по китайским технологиям

Пилотный проект дал ощутимые результаты.

 Перед хлопкоробами и учеными-аграриями Азербайджана поставлена архиважная задача — увеличить урожайность с единицы посевной площади гектара. Такие требования диктуются ограниченными площадями земельных участков для возделывания этой технической культуры. В таких условиях рост урожайности хлопка-сырца до 70—100 процентов позволит увеличить производство хлопчатника и довести его до 700 тысяч тонн.

В Азербайджане имеется солидный опыт по возделыванию хлопчатника. Однако наука развивается, и опыт ученых-аграриев КНР, являющихся чемпионами в производстве хлопчатника в мире, может пригодиться. В этих целях в Азербайджане впервые за всю историю хлопководства провели сев сырца по китайским технологиям на территории Уджарского района. Об этом «Бакинский рабочий» писал в период посевной кампании весной текущего года. Что же показал эксперимент по внедрению новых технологий?

В Уджарском районе «белая страда» в полном разгаре. На полях хлопок собирают сборщицы и комбайны. На пилотном участке зональной опытной станции «Ширван», где весной этого года закладывались основы будущего урожая по китайским технологиям, многолюдно. Ознакомиться с результатами китайского опыта прибыли ответственные сотрудники Министерства сельского хозяйства, специалисты и фермеры, занимающиеся выращиванием хлопчатника.

Весь участок выглядит белым, как скатерть. Сразу видно, что фермерский коллектив хорошо поработал и вырастил богатый урожай. Изначально сев провели под машинный сбор, а когда растения довели до кондиции, провели дефолиацию. Поле с новым урожаем сырца готово для машинного сбора.

Опытный участок с белоснежными коробочками превзошел все ожидания ученых — специалистов по хлопководству. Ожидается 60 центнеров продукции. 

По сведениям заведующего отделом Министерства сельского хозяйства республики Имрана Джумшудова, в течение трех лет средняя урожайность составляла чуть более семи центнеров с одного гектара.

— Сегодня на данном участке урожайность сырца ожидается в пределах 70 центнеров с одного гектара, — сказал он. — Наша цель заключается в том, чтобы с этого участка получить как можно больше урожая, а в дальнейшем наладить экспортоориентированное производство для получения высоких прибылей в хлопководстве.

На каждом кусте насчитывается 18—19 коробочек с белоснежным волокном. В этом и  заключается преимущество китайских технологий, показывающих прямой путь к высокой урожайности.

— Позитивный опыт показал, что на участке значительно сократилось количество сорняков, возросла урожайность и качество продукции, —  подчеркнул профессор Государственного аграрного университета Низами Сеидалиев. — Количество кустов хлопчатника на участке в два раза больше. Двухрядный посев и количество коробочек на гектар площади говорят о том, что урожайность здесь может составить 80 центнеров с одного гектара.

В процессе сбора хлопчатника с данного участка опытной станции «Ширван» приняли участие специалисты, студенты Государственного аграрного университета и фермеры.  Состоялся обмен мнениями между фермерами и специалистами.

— Я был на этом опытном участке, когда его засевали, — говорит фермер Афрас Аскеров. — Урожай вырастили добротный, это видно, как только заходишь на поле.

В Сальяне, Бейлягане также внедрены инновативные технологии в борьбе с сорняками, которые позволяют сократить затраты на борьбу с сорняками. Главная цель пилотных проектов —  внедрение новых методов на более обширных территориях, отведенных под хлопчатник.

Зейтулла ДЖАББАРОВ

Уджар

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