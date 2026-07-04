Реджеп Тайип Эрдоган и Шахбаз Шариф обсудили стратегическое партнерство Турции и Пакистана - ФОТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили торговлю, инвестиции, сотрудничество в сфере обороны, энергетику, коммуникации, технологии, региональный мир, а также стратегическое партнерство между Пакистаном и Турцией.

Об этом Ш. Шариф написал на своей странице в социальной сети X.

"Сегодня для меня было большим удовольствием и честью встретиться в историческом Стамбуле с моим дорогим братом, президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", — отметил он.

Премьер-министр Пакистана также заявил, что стороны подтвердили общую позицию о том, что диалог, дипломатия и взаимное уважение остаются единственным устойчивым путем к разрешению конфликтов и обеспечению международной безопасности.

"Я поблагодарил президента Эрдогана за теплое гостеприимство. Мы также договорились в полной мере использовать огромный потенциал нашего партнерства для достижения согласованной цели — довести объем двусторонней торговли до 5 млрд долларов США, а также вывести нерушимые братские связи между Пакистаном и Турцией на еще более высокий уровень.

Ранее сегодня я принял участие в Пакистано-турецком бизнес-форуме, где встретился с выдающимися представителями динамичного делового сообщества Турции. Их оптимизм, новаторский подход и предпринимательский дух еще больше укрепили мою уверенность в том, что экономическое партнерство между Пакистаном и Турцией под дальновидным руководством президента Эрдогана вступает в новый, захватывающий этап", — написал Шариф.

It was a great pleasure and honour to meet my very dear brother, President Recep Tayyip Erdoğan, in the historic city of Istanbul today.



Our discussions covered the full spectrum of the Pakistan–Türkiye Strategic Partnership, with particular focus on trade, investment, defence… pic.twitter.com/oLC4zqd3S7 — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) July 4, 2026

Источник: Report