Конституционная реформа в Будапеште: Петер Мадьяр инициировал досрочную отставку президента Тамаша Шуйока

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр представил в парламент пакет фундаментальных поправок к Основному закону страны, направленных на реформирование государственного устройства и отстранение от власти ключевых фигур прежнего политического курса.

Мадьяр подчеркнул, что реформа призвана сделать страну функциональной и человечной, а главная цель каждого внесенного пункта — исключить ситуацию, при которой венгерское государство могло бы быть взято кем-либо в заложники. По словам премьера, подготовленные изменения станут основой для разработки совершенно новой конституции, которую планируется вынести на всенародный референдум уже осенью текущего года.

Представленный законопроект содержит ряд радикальных нововведений. В частности, документ предусматривает досрочное завершение мандата действующего президента Венгрии Тамаша Шуйока, назначенного при прошлой администрации. Кроме того, поправки вводят жесткое ограничение на работу депутатов парламента — не более трех четырехлетних сроков, а также устанавливают предельный возрастной ценз для судей Конституционного суда на уровне 70 лет. Законопроект также включает комплекс мер по укреплению независимости судебной системы, расширению надзорных полномочий Конституционного суда и усилению демократического контроля над государственными органами. Одним из ключевых институциональных изменений станет создание Национального офиса восстановления и защиты госактивов. Глава Кабмина уточнил, что до завершения полноценного конституционного процесса новый глава государства будет избран парламентом на срок до 5 лет, причем процедура голосования должна состояться уже этим летом.