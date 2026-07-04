ЧМ-2026 лишился первого хозяина: Марокко разгромило Канаду и стало первым участником четвертьфинала

Национальная сборная Марокко по футболу стала первым официальным участником 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, одержав уверенную победу над командой Канады в стартовом поединке плей-офф.

Встреча, прошедшая на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне (США), завершилась разгромом североамериканской сборной со счетом 3:0. Несмотря на статус сохозяев мирового первенства, канадцы не смогли сдержать атакующий натиск марокканцев во второй половине встречи.

Первый тайм прошел в жесткой борьбе и запомнился вынужденной заменой в составе Марокко — на 22-й минуте из-за повреждения поле покинул форвард Исмаэль Сайбари. Счет в матче был открыт сразу после перерыва: на 49-й минуте Аззедин Унаи вывел африканскую команду вперед. На 81-й минуте Унаи оформил дубль, укрепив преимущество своей сборной, а окончательную точку в противостоянии на 90+7-й минуте поставил Суфьян Рахими. Игра отметилась обилием нарушений — желтые карточки в составе победителей получили Халхал, Хакими, Унаи и Эль-Ханнус, а у канадцев предупреждениями были наказаны Ларея, Дэвид, Де Фужероль и Ларин. Благодаря этому успеху Марокко продолжает борьбу за титул, а Канада первой из стран-хозяев завершает выступление на домашнем ЧМ.