В Турции микроавтобус с рабочими упал в овраг из-за лопнувшей шины

В районе Суруч турецкой провинции Шанлыурфа микроавтобус, перевозивший сельскохозяйственных работников, съехал в овраг, в результате чего пострадали 22 человека.

Как передает Haber Global, авария произошла после того, как у микроавтобуса лопнула шина, из-за чего водитель потерял управление.

Отмечается, что на место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи, пожарные и сотрудники полиции. Все 22 пострадавших, большинство из которых — женщины, были доставлены в больницу.

Сообщается, что состояние госпитализированных оценивается как хорошее.

По факту ДТП начато расследование.

Источник: Report