 Боестолкновения в Мали: правительственные войска ликвидировали 26 террористов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Боестолкновения в Мали: правительственные войска ликвидировали 26 террористов

First News Media20:06 - Сегодня
Боестолкновения в Мали: правительственные войска ликвидировали 26 террористов

Вооруженные силы Мали взяли под контроль ситуацию после серии утренних нападений террористов в нескольких городах страны. В ходе отражения скоординированных атак повстанцев-туарегов в Севаре и Гао были ликвидированы 26 боевиков, армия продолжает зачистку с привлечением авиации.

Вооруженные силы Мали успешно отразили серию скоординированных нападений террористов, совершенных рано утром в субботу сразу в нескольких регионах страны, и полностью взяли ситуацию под свой контроль.

Об этом официально заявили в малийском военном ведомстве. По данным министерства обороны, правительственные войска решительно пресекли все вылазки боевиков. В ходе боестолкновений в городе Севаре были ликвидированы 20 террористов, а в Гао — шесть нападавших. Со стороны правительственных сил в Гао погиб один проправительственный боец, еще четверо получили ранения. В настоящее время подразделения армии Мали проводят зачистку в районах боевых действий, задействовав сухопутные силы и военную авиацию.

Нападения повстанцев начались ранним утром и охватили пять различных локаций, включая стратегически важный город на севере Мали, где дислоцируются правительственные войска, и населенный пункт к югу от столицы государства Бамако. Согласно тексту официального заявления, удары были нанесены по укрепленным армейским позициям в городах Анефис, Агельхок и Гао на севере страны, Севаре в центральной части, а также Кениороба на юге. Ответственность за организацию и осуществление субботних терактов официально взяла на себя повстанческая группировка «Фронт освобождения Азавада», возглавляемая этническими туарегами, о чем сообщил представитель данного формирования.

Поделиться:
556

Актуально

Общество

В Азербайджане объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Общество

Осужденная тиктокерша Arzum 9999 впервые прокомментировала свой арест

Общество

В Азербайджане выросло число заблокированных вредоносных писем в адрес ...

Общество

В Ясамальском районе при взрыве в жилом доме погиб подросток, четверо пострадали - ...

В мире

Минобороны России предложило Украине ввести временный режим прекращения огня в Константиновке

Король Карл III ненавидит футбол вопреки британским традициям

Реджеп Тайип Эрдоган и Шахбаз Шариф обсудили стратегическое партнерство Турции и Пакистана - ФОТО

Конституционная реформа в Будапеште: Петер Мадьяр инициировал досрочную отставку президента Тамаша Шуйока

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Московской области объявлена ракетная опасность

В Великобритании запретили продажу влажных салфеток

Князь Монако прокомментировал покушение на украинского олигарха - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Украина атаковала беспилотниками нефтяной терминал в Петербурге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Последние новости

ЧМ-2026 лишился первого хозяина: Марокко разгромило Канаду и стало первым участником четвертьфинала

Сегодня, 23:26

Экспертиза поставила точку в спорах: погибший в аварии с Arzum9999 водитель был абсолютно трезв

Сегодня, 22:59

Родственник, задушивший Фатиму Керимову в Грузии, попался в Турции

Сегодня, 22:50

Осужденная тиктокерша Arzum 9999 впервые прокомментировала свой арест

Сегодня, 22:26

В Турции микроавтобус с рабочими упал в овраг из-за лопнувшей шины

Сегодня, 22:15

Минобороны России предложило Украине ввести временный режим прекращения огня в Константиновке

Сегодня, 21:42

Король Карл III ненавидит футбол вопреки британским традициям

Сегодня, 21:21

Наркоторговцы заставили сборную Эквадора проиграть Мексике в 1/16 финала ЧМ-2026

Сегодня, 21:05

Реджеп Тайип Эрдоган и Шахбаз Шариф обсудили стратегическое партнерство Турции и Пакистана - ФОТО

Сегодня, 20:46

Конституционная реформа в Будапеште: Петер Мадьяр инициировал досрочную отставку президента Тамаша Шуйока

Сегодня, 20:28

Боестолкновения в Мали: правительственные войска ликвидировали 26 террористов

Сегодня, 20:06

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке договоренностей между США и Ираном

Сегодня, 19:51

Конституционный суд Армении отклонил иски оппозиции об обжаловании итогов парламентских выборов

Сегодня, 19:30

Смертельная авария в Исмаиллы: автомобиль врезался в бетонное ограждение

Сегодня, 19:04

В США более 840 тысяч домов остались без электричества из-за жары

Сегодня, 18:48

В Лачине выпал град

Сегодня, 18:28

Смертельный несчастный случай в Баку: на мужчину упал кусок железа

Сегодня, 18:00

В Германии тысячи людей протестуют против съезда АдГ

Сегодня, 17:36

В Азербайджане объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Сегодня, 17:25

Сын Хаменеи захотел впервые появиться на публике

Сегодня, 17:18
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02