Боестолкновения в Мали: правительственные войска ликвидировали 26 террористов

Вооруженные силы Мали взяли под контроль ситуацию после серии утренних нападений террористов в нескольких городах страны. В ходе отражения скоординированных атак повстанцев-туарегов в Севаре и Гао были ликвидированы 26 боевиков, армия продолжает зачистку с привлечением авиации.

Вооруженные силы Мали успешно отразили серию скоординированных нападений террористов, совершенных рано утром в субботу сразу в нескольких регионах страны, и полностью взяли ситуацию под свой контроль.

Об этом официально заявили в малийском военном ведомстве. По данным министерства обороны, правительственные войска решительно пресекли все вылазки боевиков. В ходе боестолкновений в городе Севаре были ликвидированы 20 террористов, а в Гао — шесть нападавших. Со стороны правительственных сил в Гао погиб один проправительственный боец, еще четверо получили ранения. В настоящее время подразделения армии Мали проводят зачистку в районах боевых действий, задействовав сухопутные силы и военную авиацию.

Нападения повстанцев начались ранним утром и охватили пять различных локаций, включая стратегически важный город на севере Мали, где дислоцируются правительственные войска, и населенный пункт к югу от столицы государства Бамако. Согласно тексту официального заявления, удары были нанесены по укрепленным армейским позициям в городах Анефис, Агельхок и Гао на севере страны, Севаре в центральной части, а также Кениороба на юге. Ответственность за организацию и осуществление субботних терактов официально взяла на себя повстанческая группировка «Фронт освобождения Азавада», возглавляемая этническими туарегами, о чем сообщил представитель данного формирования.