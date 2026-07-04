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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке договоренностей между США и Ираном

First News Media19:51 - Сегодня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке договоренностей между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом официально заявил, что Анкара полностью поддерживает договоренность, достигнутую между США и Ираном, а также продолжающийся между ними переговорный процесс.

Глава турецкого государства поздравил пакистанского премьера и пакистанский народ с достижением этого дипломатического результата. В свою очередь, Шариф подчеркнул, что Турция на протяжении всего процесса выработки соглашения о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном неизменно оказывала поддержку Исламабаду.

Помимо международной повестки, оба лидера акцентировали внимание на укреплении торгово-экономического партнерства. Было заявлено, что экономические связи между Турцией и Пакистаном продолжат активно развиваться. Ранее более детальная информация по инвестиционному сотрудничеству была представлена на бизнес-форуме «Турция – Пакистан» в Стамбуле. Выступая на этом мероприятии, глава пакистанского правительства объявил, что для турецких инвесторов будет выделена специальная охраняемая территория в промышленном парке Карачи.

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