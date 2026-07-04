Смертельная авария в Исмаиллы: автомобиль врезался в бетонное ограждение

В Исмаиллинском районе автомобиль марки «Mercedes» вышел из-под контроля и врезался в бетонное ограждение.

В результате находившиеся в транспортном средстве 52-летний Ильгар Сулейманов и 67-летняя Эльмира Духиева скончались на месте происшествия от полученных травм, ещё один человек пострадал.

В региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Источник: Report