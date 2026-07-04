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Король Карл III ненавидит футбол вопреки британским традициям

First News Media21:21 - Сегодня
Король Карл III ненавидит футбол вопреки британским традициям

Принц Уэльский Уильям в подкасте Трэвиса Келси раскрыл истинное отношение своего отца к главной игре Великобритании прямо накануне свадьбы американского спортсмена с Тейлор Свифт.

Первый в очереди на британский престол принц Уэльский Уильям сделал громкое признание, заявив, что его отец, король Карл III, испытывает стойкую неприязнь к футболу, несмотря на статус Англии как родины этого вида спорта. Это заявление прозвучало во время участия принца в подкасте игрока НФЛ Трэвиса Келси. Эфир вышел в пятницу — всего за несколько часов до официального бракосочетания американского спортсмена с поп-звездой Тейлор Свифт. Отвечая на прямой вопрос о том, привил ли ему любовь к футболу Карл III, Уильям отрезал: "Абсолютно нет. Мой отец ненавидит футбол".

Основной темой резонансной беседы стал проходящий в Северной Америке чемпионат мира по футболу. Стоит отметить, что сам принц Уэльский, в отличие от монарха, является страстным и давним болельщиком. Уильям открыто поддерживает клуб английской Премьер-лиги "Астон Вилла" и является персональным поклонником капитана национальной сборной Англии Харри Кейна, регулярно посещая ключевые матчи.

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