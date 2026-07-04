Конституционный суд Армении отклонил иски оппозиции об обжаловании итогов парламентских выборов 7 июня.

Армянские медиа отмечают, что решением суда решение Центральной избирательной комиссии Армении о результатах голосования остается в силе. Уточняется, что рассмотрение дела продолжалось шесть дней и заняло около 50 часов судебных заседаний.

Напомним, что с требованием отменить результаты выборов или назначить второй тур обращались блоки "Сильная Армения" и "Армения", а также партии "Новая сила", "Во имя Республики", "Процветающая Армения", "Крылья единства" и "Демократия, закон, дисциплина". Они настаивали, что в ходе выборов были допущены системные и массовые нарушения.

В Армении 7 июня состоялись парламентские выборы. По итогам обработки 100% бюллетеней, партия Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,83% голосов избирателей, что дает ей право единолично сформировать правительство.

Источник: Report