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Конституционный суд Армении отклонил иски оппозиции об обжаловании итогов парламентских выборов

First News Media19:30 - Сегодня
Конституционный суд Армении отклонил иски оппозиции об обжаловании итогов парламентских выборов

Конституционный суд Армении отклонил иски оппозиции об обжаловании итогов парламентских выборов 7 июня.

Армянские медиа отмечают, что решением суда решение Центральной избирательной комиссии Армении о результатах голосования остается в силе. Уточняется, что рассмотрение дела продолжалось шесть дней и заняло около 50 часов судебных заседаний.

Напомним, что с требованием отменить результаты выборов или назначить второй тур обращались блоки "Сильная Армения" и "Армения", а также партии "Новая сила", "Во имя Республики", "Процветающая Армения", "Крылья единства" и "Демократия, закон, дисциплина". Они настаивали, что в ходе выборов были допущены системные и массовые нарушения.

В Армении 7 июня состоялись парламентские выборы. По итогам обработки 100% бюллетеней, партия Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,83% голосов избирателей, что дает ей право единолично сформировать правительство.

Источник: Report

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