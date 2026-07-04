Наркоторговцы заставили сборную Эквадора проиграть Мексике в 1/16 финала ЧМ-2026

Журналист Эдуардо Фейнман в эфире радио Mitre выступил с утверждением, что мексиканский наркокартель оказал давление на футболистов национальной сборной Эквадора, заставив их проиграть команде Мексики в матче 1/16 финала чемпионата мира.

По словам обозревателя, представители преступного синдиката связались с пятью эквадорскими игроками. Им предоставили подробные личные данные членов их семей и пригрозили расправой, если Мексика не одержит победу. Фейнман подчеркнул, что наркоторговцы любой ценой хотят видеть сборную Мексики чемпионом мира.

Само противостояние в рамках первой стадии плей-офф завершилось поражением Эквадора со счетом 0:2. В составе мексиканской сборной забитыми мячами отличились Хулиан Киньонес на 22-й минуте и Рауль Хименес на 33-й минуте встречи. На 90-й минуте матча с поля был удален эквадорский футболист Пьеро Инкапье, получивший красную карточку за то, что прикрыл рот руками во время разговора с соперником.

До выхода в плей-офф сборная Эквадора выступала в группе E, где набрала 4 очка и заняла третье место в турнирной таблице, уступив первые две строчки командам Кот-д'Ивуара и Германии, которые набрали по 6 очкам. Напомним, что чемпионат мира 2026 года проходит в период с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Мексики и Канады, а действующим чемпионом планеты является сборная Аргентины.