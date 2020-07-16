Холодильник Samsung с технологией SpaceMax™ - ваш незаменимый помощник в условиях карантина – ФОТО

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В эти непростые дни, когда в условиях карантина боишься лишний раз выходить на улицу даже за продуктами, действительно понимаешь значение большого вместительного холодильника.

Этот привычный нам прибор сегодня приобрел совсем иное значение - он теперь не только хранилище продуктов, но еще и возможность уберечься от риска COVID-19, ведь вероятность заражения в разы увеличивается, если ты стоишь в длинной очереди на кассе. Представляем вашему вниманию холодильник невероятного объема в 617 литров от Samsung. Одной из главных достоинств прибора является то, что благодаря уникальной технологии SpaceMax™ Samsung доказал - вместимость не зависит от размера. Таким образом, новая технология позволяет увеличить полезный объем за счет уменьшения толщины стенок холодильника. Небольшую толщину стенок производитель обеспечил качественной теплоизоляцией, позволяющей снизить теплопроводность корпуса и сделать его тоньше. Поэтому холодильники с технологией SpaceMax™ обладают увеличенной емкостью без увеличения внешних габаритов для комфортного хранения продуктов.

Также необходимо отметить, что все холодильники Samsung с новой технологией работают на базе цифрового компрессора. Digital Inverter тихо работает и плавно регулирует мощность в зависимости от одного из 7-ми уровней охлаждения, что позволяет холодильникам Samsung оставаться практически бесшумными. К тому же автономное управление скоростью работы помогает инверторному компрессору снизить износ деталей и продлить срок службы холодильника, вдобавок значительно экономя энергопотребление.

Дополнительно на холодильниках Samsung с технологией SpaceMax™ установлен диспенсер воды и льда. Теперь в летний жаркий день вы сможете насладиться холодными напитками, не выходя из дома. Диспенсер служит для выдачи охлажденной воды или льда, без надобности открывания двери холодильника. А самое главное - холодильник можно установить в любом удобном месте без необходимости подключения к водопроводу. Диспенсер воды имеет вместительный резервуар для воды, а также много льда в компактном генераторе. Это - еще одна особенность холодильников Samsung, которая вам точно понравится – автоматический ледогенератор. Генератор автоматически готовит лед и хранит его, при этом не занимая много места внутри холодильника и оставляя больше объема для хранения продуктов.

Также, чтобы обеспечить вас свежими овощами и фруктами, производитель улучшил конструкцию специальным ящиком для хранения. Это удобное место для хранения большого количества овощей и фруктов, которое позволит вам всегда иметь свежие продукты под рукой и уменьшить количество походов в магазин. Также, поскольку этот ящик очень большой, вы всегда сможете легко найти в нем нужный продукт. А специальный фильтр, установленный на холодильнике, поможет не только устранить посторонние запахи в камере хранения, но и поддержит первоначальный аромат продуктов. Таким образом, встроенный деодорирующий фильтр устранит сильные запахи благодаря продуванию воздуха через угольные фильтры.

Наряду со всеми перечисленными преимуществами, холодильники Samsung с технологией SpaceMax™ также обладают безупречным внешним видом. Мы уверены, что стильный, современным вид с нотами минимализма украсит любую кухню и отлично впишется в любой интерьер. Так, плоские дверцы с утопленными ручками, гладкая «металлическая» поверхность и разнообразные цветовые решения придают холодильнику дополнительную элегантность, превращая прибор в элемент декора.

Дополнительную информацию о холодильниках Samsung с технологией SpaceMax™ можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.

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