Хосе Бернардо: Нас ранил бывший муж возлюбленной моего брата – ВИДЕО

Как сообщалось ранее, в Баку в результате поножовщины ранены известный ведущий юмористических и шоу-программ Хосе Бернардо и его брат Рафаэль Гусейнов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bax.tv, выступивший в качестве гостя в телепрограмме «Bizimləsən» Х.Бернардо раскрыл личность и мотивы преступника, ранившего их.

По его словам, инцидент произошел когда они сидели вечером на своей даче в Пираллахи.

«Брат пошел к соседу, чтобы взять какой-то инструмент. Через 2-3 минуты я услышал, как он зовет меня. Я выбежал наружу и увидел, что он весь в крови. Ему нанесли 15 ножевых ранений: в горло, под сердце. Из-за ранения ему удалили селезенку во время операции», - отметил Х.Бернардо.

Пострадавший отметил, что вступил в драку с ним.

«Но я не смог одолеть его, потому что он был сильнее меня. Я не заметил нож. Но потом увидел, что моя рука в крови. Я знаю нападавшего на нас. Скажем так, он является бывшим мужем возлюбленной моего брата. Он уже задержан. Они развелись два года назад. Этот человек уже женился во второй раз. Но все-таки на почве ревности напал на моего брата. Он следил за нами, ждал, когда мы выйдем. Если я не ошибаюсь, он был пьян. Состояние моего брата тяжелое, но он уже пришел в себя», - отметил он.

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