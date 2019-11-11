В Баку ранен известный телеведущий - ФОТО

В Баку в результате поножовщины ранены известный ведущий юмористических и шоу-программ Хосе Бернардо и его брат Рафаэль Гусейнов.

Как передает АПА, инцидент произошел в одном из ресторанов Пираллахинского района Баку.

Хосе Бернардо, 1989 г.р., был доставлен в городскую больницу №3 с колото-резаными ранами в области правого предплечья. В настоящее время он выписан из больницы на амбулаторное лечение.

Его брат Рафаэль Гусейнов, 1988 г.р. со множественными ножевыми ранами был доставлен в тяжелом состоянии в городскую больницу №3. Его лечение продолжается.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пираллахинского районного отделения полиции был задержан ранивший братьев ранее осужденный Абуталыб Гусейнов, 1985 г.р.

Расследование продолжается.

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