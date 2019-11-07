«Хотел проскочить перекресток»: В центре Баку таксист спровоцировал ДТП – ВИДЕО

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Серьезное ДТП, произошедшее на перекрестке улиц академика Зарифы Алиевой и Рашида Бейбутова (около здания отеля «Динамо») в Сабаильском районе Баку, было заснято камерой Службы видеонаблюдения «Безопасный город».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, автомобиль-такси марки Mercedes С-класс выехал на перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора.

Однако проехать перекресток ему не удалось – его протаранил автомобиль, в который, в свою очередь, врезалась другая машина.

Тимур Рзаев, Э.Т.