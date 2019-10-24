Игра за плей-офф и шанс для реванша. «Карабах» против АПОЭЛ

Сегодня агдамский «Карабах» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы принимает на своем поле АПОЭЛ.

Киприоты являются более чем знакомым соперником для «агдамцев». Еще никогда в истории азербайджанского футбола наши клубы не играли в еврокубках против одного соперника четыре раза за один сезон. Сейчас сложно сказать, было ли такое вообще в истории футбола.

Но регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы таков, что позволяет двум командам сначала сыграть в главном европейском турнире, а затем оказаться друг против друга и во втором.

В августе «агдамцы» играли с киприотами в рамках третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов. После первой игры на Кипре, которая завершилась уверенной победой чемпиона Азербайджана (2:1), ничего не предвещало беды. «Карабах» вчистую обыграл соперника в гостях. Руководство АПОЭЛ поняло, что единственный шанс победить «Карабах» в гостях – это кардинальные изменения. Паоло Трамецани был отправлен в отставку, а его место занял Томас Долль. Ставка на нового тренера сыграла на 100%. Футболисты АПОЭЛ вышли на игру сверхмотивированными и одержали победу со счетом 2:0. «Карабах» же старался играть по счету и помчался вперед лишь после пропущенных мячей. Хотя даже сейчас, смотря обзор матча, можно с уверенностью утверждать, что счет был не по игре. «Карабах» не реализовал уйму моментов. АПОЭЛ же воспользовался двумя ошибками футболистов хозяев поля.

Та игра, которая оставила «агдамцев» без 5 млн евро, которые бы клуб заработал за попадание в раунд плей-офф Лиги чемпионов, осталась позади. Теперь команды попали в одну группы Лиги Европы и являются главными претендентами на второе место. Очевидно, что «Севилья» должна оформлять первое место и выход из группы уже после двух матчей с «Дюделанжом». При всем уважении к чемпиону Люксембурга, он не выглядит фаворитом в борьбе за второе место.

Но «Дюделанж» в первом матче в гостях обыграл АПОЭЛ (4:3) и серьезно напутал карты в группе. Как бы ни осторожничал Гурбан Гурбанов, очевидно, что эта осечка киприотов сыграла на руку именно «агдамцам». Особенно после победы чемпиона Азербайджана в Люксембурге (4:1).

Сейчас много говорят о том, что «Карабаху» необходимо брать 4 очка в матчах против АПОЭЛ и решать задачу выхода из группы. Это было бы просто отлично. Но если брать глобально, то «Карабах» устроит даже поражение в одном из матчей или две ничьи при условии, что баланс по итогам двух матчей будет в пользу «агдамцев». В этом случае «Карабаху» будет необходимо просто обыграть дома «Дюделанж» в последнем туре. В этом случае АПОЭЛ уже никак не достанет до «агдамцев», даже если одержит победы в оставшихся двух матчах. По личным встречам «Карабах» будет все равно впереди. Теоретически обойти чемпиона Азербайджана «Дюделанж» может, но для этого чемпион Люксембурга должен не только обыгрывать АПОЭЛ дома, но и побеждать «Севилью» хотя бы в одном из матчей. А мы помним, как играл полувторой состав испанцев в Баку (3:0).

Вчера на предматчевой пресс-конференции Гурбан Гурбанов сказал правильные слова. «Карабах» и АПОЭЛ – это соперники приблизительно одного уровня. Разве что «Карабах» выглядит более стабильной командой».

Наставник «агдамцев» также отметил, что победить в таких играх можно за счет более сильного желания. И это действительно так. Нет никаких сомнений, что стадион, который сегодня будет заполнен до отказа, будет гнать «Карабах» вперед.

Больших потерь в преддверии матча у «агдамцев» нет. Лишь Махир Эмрели и Хайме Ромеро не успели набрать форму после травмы. Скорее всего, они появятся по ходу матча. В такой ситуации, предсказать состав не составляет труда.

Место в воротах займет Асмир Бегович. В защите расположатся Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов и Аилтон. В полузащите сыграют Гара Гараев, Ричард Алмейда и Мичел. В атаке же будут играть Абделла Зубир, Дани Кинтана и Магайе Гейе.

1news.az поговорил с футбольным экспертом Эркином Ибрагимовым и главным редактором Sport24.az Джейхуном Алиевым, которые поделились своими ожиданиями от матча.

Эркин Ибрагимов: «Игру против АПОЭЛ можно назвать решающим матчем за последние годы. Победа даст нам прекрасные шансы на выход из группы. В прошлом сезоне после третьего тура, напротив, стало ясно, что у «Карабаха» нет шансов. В предыдущие года также постоянно попадались сильные соперники. После событий в Люксембурге эта игра приобретает еще большую важность. Я жду от «Карабаха» победы. Хотя соперники примерно одинакового уровня. Они привыкли побеждать во внутреннем первенстве и иметь статус фаворитов. Здесь роль будет играть готовность к конкретной игре. У АПОЭЛ игру пропустит Де Висенте – ключевая фигура в центре поля. Мы его видели в предыдущем матче в Баку. Он выполняет все стандарты. Когда у АПОЭЛ проблемы с владением, они ищут этого игрока. В любом случае ждем от чемпиона страны только победы».

Джейхун Алиев: «Про такие встречи обычно говорят «6-очковый матч». В данном случае, как мне кажется, вечерняя игра может стать решающей. Если «Карабаху» удастся победить, то чемпион Азербайджана, на мой взгляд, процентов на 90 обеспечит выход в стыковые матчи. Играть на ничью, дабы сохранить очковый перевес - равносильно харакири. Ведь уже в четвертом туре «агдамцам» предстоит играть в Никосии, и если там островитяне одержат победу, то де-факто в итоговой таблице подопечные Гурбана Гурбанова наберут одинаковое количество очков с АПОЭЛ и уже по результатам личных встреч окажутся за бортом 1/16 финала. Конечно, я не советовал бы оголять тылы с первых минут встречи, но и ждать, когда киприоты сами допустят ошибку, тоже нельзя. Нужно давить, давить, давить, чтобы у гостей и в помыслах не было думать о победе. При таком раскладе, даже если в Баку не удастся победить, в ответной игре у подопечных Томаса Долля будет подсознательный мандраж, а это немаловажный фактор в принципиальных матчах. Мне кажется, азербайджанский болельщик впервые в истории страны увидит отечественную команду в 1/16 финала Лиги Европы. Касательно сегодняшней встречи я ставлю на победу «Карабаха» с разницей в один мяч».

Вчера на пресс-конференции выглядевший уставшим наставник АПОЭЛ Томас Долль сказал, что он будет улыбаться по завершении матча. Немец всего лишь отвечал на вопрос, но никто его не заставлял говорить громкие слова. Футболисты «Карабаха» сегодня могут заставить Томаса Долля после матча выглядеть не просто уставшим, но и разочарованным.

Теймур Максутов