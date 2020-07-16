Ильхам Алиев: Мы не намерены вести переговоры ради имитации

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«Мы не намерены вести переговоры ради имитации, проводить бессмысленные видеоконференции. Это должно иметь смысл».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с новым министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым в видеоформате.

Глава государства вновь подчеркнул, что работа Минской группы должна быть очень активной, и в рамках их мандата должны проводиться переговоры не только по вопросу соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения или на государственной границе, а должны проводиться переговоры по существу, и для этого уже есть сформированная на протяжении многих лет база.

«Однако Армения своими деструктивными шагами, неконструктивными заявлениями, военными преступлениями на границе и на линии соприкосновения уничтожает всю эту переговорную конструкцию. Армения хочет изменить формат переговоров, нарушить суть переговоров.

То есть фактически сегодня Армения разрушает переговорный процесс, и все это видят. Достаточно просто обратить внимание на заявления руководства Армении. Их военное руководство пытается угрожать нам. Хочет угрожать нам оккупацией новых земель.

Но урок, преподанный им в эти дни, я считаю, долго не сотрется из их памяти. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Терпение азербайджанского народа имеет предел. Поэтому переговоры должны вестись по существу. Если мы увидим, что эти переговоры бессмысленны, то мы предпримем свои шаги», - сказал глава государства.

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С.Агаева