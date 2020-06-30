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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 145-летия национальной прессы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В целях сохранения и пропаганды традиций национальной прессы в республике, учитывая место средств массовой информации в общественно-политической жизни нашей страны и роль в процессе построения современного общества глава государства дал поручение о широком проведении в стране юбилея национальной прессы.

Администрации Президента АР поручено обеспечить проведение юбилейных мероприятий с учетом требований особого карантинного режима, применяемого на территории Азербайджанской Республики, и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики в связи с пандемией коронавируса.

Также поручено в месячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о награждении журналистов, имеющих особые заслуги в развитии национальной печати Азербайджана, на основании предложений журналистских организаций и редакций.

С.Агаева