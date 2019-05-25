Имеющая более $7 млрд долга Армения тщетно ищет средства для покупки морского порта в Батуми

Газета «Жаманак» (Время) пишет о заинтересованности Армении купить морской порт в Батуми, который власти Грузии выставили на продажу за $600 млн.

«Различные круги в Армении пытаются организовать сбор средств для покупки порта», - пишет издание.

По данным источников газеты, обсуждается идея создания аукционного общества, в котором могут участвовать также предприниматели из диаспоры.

«Для успеха дела необходимо, чтобы кто-нибудь инвестировал стартовую сумму, чего на данный момент нет», - пишет издание.

Причем следует отметить, что газета правильно использовала слово «заинтересованность», ибо данное слово означает всего лишь интерес страны к приобретению, а не возможность, ибо, имея госдолг в $7 млрд, вряд ли Армения сможет раздобыть такие финансы.

Кроме того, в последний раз посредством телемарафона армяне смогли собрать всего лишь $10 млн, и поэтому надеяться на нахождение чудом $600 млн не приходится.

А.А.