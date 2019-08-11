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Исполнительная власть столицы предупредила население в связи с сильным ветром

Сегодня в 12:34 ~ 1 минута на чтение 710
Исполнительная власть столицы предупредила население в связи с сильным ветром

В связи с сильным ветром ИВ города Баку предупредила население  и водителей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку, 11 августа, ожидается резкая смена погоды, будет дуть сильный северо-западный ветер в Баку и на Апшероне, ожидается кратковременный дождь.

«Исполнительная власть города призывает граждан проявлять осторожность, не держать транспортные средства под деревьями, закрывать окна в домах и соблюдать другие меры предосторожности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с погодными условиями все коммунальные и технические службы в Баку будут работать в расширенном режиме.

А.А.

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