Исполнительная власть столицы предупредила население в связи с сильным ветром

В связи с сильным ветром ИВ города Баку предупредила население и водителей.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку, 11 августа, ожидается резкая смена погоды, будет дуть сильный северо-западный ветер в Баку и на Апшероне, ожидается кратковременный дождь.
«Исполнительная власть города призывает граждан проявлять осторожность, не держать транспортные средства под деревьями, закрывать окна в домах и соблюдать другие меры предосторожности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с погодными условиями все коммунальные и технические службы в Баку будут работать в расширенном режиме.
А.А.