Историческая миссия: Азербайджан консолидирует мир в борьбе с COVID-19

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Инициативы Азербайджана, направленные на консолидацию государств мира в борьбе с пандемией коронавируса, получают широкую поддержку международного сообщества, что является наглядным показателем большого доверия к нашей стране.

Предложение Президента Ильхама Алиева о созыве специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств в формате видеоконференции поддержало более 130 стран, сказал ранее помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Глава государства как председатель Движения неприсоединения выступил с этим предложением в ходе состоявшегося 4 мая онлайн-саммита Контактной группы Движения неприсоединения, посвященного пандемии COVID-19. В мероприятии наряду с государствами-членами Движения неприсоединения - второго крупнейшего в мире после ООН политического института, объединяющего 120 стран - приняли также участие генеральный секретарь ООН, президент Генассамблеи ООН, генеральный директор ВОЗ, высокопоставленные представители Африканского Союза и Евросоюза.

Еще раньше, 10 апреля по инициативе Президента Ильхама Алиева в статусе председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялся чрезвычайный саммит Тюркского совета посредством видеоконференции. Стоит отметить, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств стал первой международной организацией, которая провела саммит на уровне глав государств и правительств, посвященный борьбе с COVID-19.

С самого начала распространения пандемии Азербайджан предпринимает важные шаги, направленные на укрепление глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом. В числе этих шагов – перечисление ВОЗ крупных пожертвований, а также оказание гуманитарной помощи более 30 государствам, наиболее нуждающимся в поддержке.

В продолжение этих усилий глава Азербайджана инициировал проведение в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств. Это необходимо с точки зрения усиления глобального сотрудничества для противодействия общим угрозам безопасности, которые несет в себе пандемия, и устранения ее негативных последствий.

Примечательно, что страны, поддержавшие эту инициативу, охватывают все регионы мира и, как сказал Хикмет Гаджиев, среди них есть и постоянные члены Совета безопасности ООН, и малые островных страны. В письмах, направленных государствами генеральному секретарю ООН в связи с этим вопросом, подчеркивается, что инициатива Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной ассамблеи является своевременной и нужной. Это важно для обсуждения путей выхода из охватившей мир беды и поиска глобального ответа на глобальную угрозу.

Таким образом, Азербайджан дает понять, что бороться против пандемии в одиночку очень сложно, для того чтобы победить ее, нужны совместные усилия, действия, обмен опытом. В этом плане опыт Азербайджана в борьбе с пандемией может считаться одним из наиболее успешных в мировом масштабе. Превентивные меры, принятые против распространения коронавируса, позволили сохранить ситуацию в стране под контролем, а потери - на минимальном уровне. Показательно, что Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с коронавирусом.

«Пандемия коронавируса привела к сокрушительным глобальным социально-экономическим и гуманитарным последствиям. Целенаправленная борьба, которую проводит с этим всемирным злом Азербайджан, конечно же, высоко оценивается многими государствами мира, международными структурами, Всемирной организацией здравоохранения», - такого мнения придерживается политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

«Неслучайно инициативы Президента Ильхама Алиева, выдвинутые в статусе председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств и председателя Движения неприсоединения, находят международную поддержку», - сказал эксперт 1news.az.

По его словам, поддержка более чем 130 странами предложения главы Азербайджана о созыве специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН показывает, что страны мира в полной мере осознают необходимость борьбы с глобальным злом совместными усилиями.

«Наряду с тем, что данный факт подтверждает своевременность и крайнюю необходимость инициативы Президента Азербайджана, это, безусловно, еще и свидетельство, прежде всего, высокого авторитета Ильхама Алиева в системе международных отношений, доверия к государственной политике, которая проводится под его руководством», - подчеркнул Фикрет Садыхов.

В то же время, продолжил он, страны, поддержавшие столь важную инициативу, продемонстрировали свою приверженность Уставу ООН, формату многостороннего сотрудничества, понимая, что именно в этих рамках можно решать глобальные проблемы, угрожающие всему человечеству.

«Полагаю, что в условиях продолжающейся пандемии есть большая потребность в организации специальной сессии Генассамблеи ООН для безотлагательного обсуждения проблемы главами государств, правительств с тем, чтобы совместно найти взвешенное решение, какой-то системный подход по выходу из охватившего мир бедствия.

И в этом плане очень важно, что инициатива главы Азербайджана прозвучала в тот момент, когда страны столкнулись с большими сложностями, потерями, которые несет в себе пандемия. Думаю, проведение специальной сессии Генассамблеи ООН будет способствовать серьезному поиску путей выхода из сложнейшей проблемы, которая угрожает сегодня всему человечеству», - сказал Фикрет Садыхов.

Ф.Багирова