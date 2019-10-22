Избран председатель Общественного совета при Минобразования

При Министерстве образования состоялось очередное заседание Общественного совета.

На заседании был принят Устав Общественного совета, профессор Бакинского государственного университета Шахлар Аскеров избран председателем Совета, эксперт по образованию Надир Исрафилов - заместителем председателя, а глава Ассоциации молодых ученых, аспирантов и магистров Ильгар Оруджев – ответственным секретарем.

На заседании члены Совета обсудили предложения, которые планируется внести в план действий, который будет утвержден на следующем заседании.

Напомним, что создание Общественного совета преследует целью повышение прозрачности в деятельности министерства, обеспечение усиления взаимной деятельности с обществом в образовательной сфере.