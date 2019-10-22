1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Избран председатель Общественного совета при Минобразования

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 381
Избран председатель Общественного совета при Минобразования

При Министерстве образования состоялось очередное заседание Общественного совета.

На заседании был принят Устав Общественного совета, профессор Бакинского государственного университета Шахлар Аскеров избран председателем Совета, эксперт по образованию Надир Исрафилов - заместителем председателя, а глава Ассоциации молодых ученых,  аспирантов и магистров Ильгар Оруджев – ответственным секретарем.

На заседании члены Совета обсудили предложения, которые планируется внести в план действий, который будет утвержден на следующем заседании.

Напомним, что создание Общественного совета преследует целью повышение прозрачности в деятельности министерства, обеспечение усиления взаимной деятельности с обществом в образовательной сфере.

WhatsApp

381

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены