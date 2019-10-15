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Калифорния стала первым штатом, в котором запретили продажу натурального меха

Сегодня в 10:19 ~ 1 минута на чтение 506
Калифорния стала первым штатом, в котором запретили продажу натурального меха

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал пакет законов, запрещающих жестокое обращение с животными, в том числе продажу новых меховых изделий и использование диких животных в цирках.

Об этом сообщается на сайте губернатора.

Один из подписанных законов запрещает производить, продавать и распространять новые изделия из натурального меха. Запрет касается одежды, обуви, аксессуаров и головных уборов. Он вступит в силу на территории штата в 2023 году.

В случае нарушения закона продавцам грозит штраф: от $500 за первое предупреждение до $1000 за повторное нарушение, причем штраф будет умножаться кратно количеству новых меховых предметов, которые пытались незаконно продать.

Также один из новых законов запрещает использовать диких животных в цирках, отлов рысей и охоту на них до 2025 года, забой диких и домашних лошадей.

Ранее запрет на продажу продукции из натурального меха и кожи утвердили в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Также от производства и использования натурального меха отказываются и многие бренды: Prada, Gucci, Versace, Armani и другие.

Esquire.ru

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