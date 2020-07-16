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Согласно информации на сайте избиркома, рэпер указал, что будет представлять партию Birthday Party.

Рэп-исполнитель Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома – об этом свидетельствуют обнародованные 15 июля данные местного избиркома.

15 июля было крайним сроком подачи необходимых документов для регистрации независимым кандидатом в Оклахоме. К.Уэст успел подать требуемые документы и уплатить регистрационный сбор в размере $35 тыс. Согласно информации на сайте избиркома, рэпер указал, что будет представлять партию BDY - Birthday Party, что можно перевести и как «Партия дня рождения», и как «Вечеринка по случаю дня рождения».

Таким образом, как минимум в Оклахоме фамилия исполнителя появится в избирательном бюллетене - по данным агентства Associated Press, в этом штате независимыми кандидатами также зарегистрировались пианистка Джейд Симмонс и бизнесмен Брок Пирс.

В то же время до сих пор нет ясности, будет ли К.Уэст действительно участвовать в президентской гонке. В среду интернет-портал Intelligencer, который является приложением к журналу «Нью-Йорк», утверждал, что рэпер уже отказался от планов баллотироваться на пост главы государства. При этом онлайн-издание TMZ на прошлой неделе сообщило, что заявление рэпера о готовности побороться на выборах было вызвано обострением биполярного расстройства, которым не один год страдает К.Уэст.

О намерении исполнителя баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. К.Уэста сразу же поддержал глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Тем не менее, многие эксперты сомневаются в политическом успехе рэпера, поскольку он поздно вступил в президентскую гонку: в ряде штатов истек крайний срок, когда независимый кандидат мог собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.

Источник: ТААС