Диляра Кязимова записала кавер на мегахит Джастина Тимберлейка с азербайджанским колоритом - ВИДЕО
Известная азербайджанская певица Диляра Кязимова представила новую интерпретацию песни «What Goes Around... Comes Around» из репертуара Джастина Тимберлейка.
Особенностью кавера стала аранжировка, в которую были включены национальные музыкальные инструменты, придавшие произведению особый азербайджанский оттенок. В частности, в записи звучит кяманча – азербайджанский национальный струнный инструмент, исполнителем на котором выступил талантливый музыкант Нураддин Тагиев; такой необычный микс современной поп-музыки и национальных мотивов создал в итоге свежий и запоминающийся звук.
Диляра отметила, что для нее этот проект стал вызовом и возможностью вдохнуть новую жизнь в мировой хит, а также показать богатство азербайджанской музыкальной культуры широкой аудитории.
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