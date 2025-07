Диляра Кязимова записала кавер на мегахит Джастина Тимберлейка с азербайджанским колоритом - ВИДЕО

Известная азербайджанская певица Диляра Кязимова представила новую интерпретацию песни «What Goes Around... Comes Around» из репертуара Джастина Тимберлейка.

Особенностью кавера стала аранжировка, в которую были включены национальные музыкальные инструменты, придавшие произведению особый азербайджанский оттенок. В частности, в записи звучит кяманча – азербайджанский национальный струнный инструмент, исполнителем на котором выступил талантливый музыкант Нураддин Тагиев; такой необычный микс современной поп-музыки и национальных мотивов создал в итоге свежий и запоминающийся звук.

Диляра отметила, что для нее этот проект стал вызовом и возможностью вдохнуть новую жизнь в мировой хит, а также показать богатство азербайджанской музыкальной культуры широкой аудитории.

