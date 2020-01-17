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Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за 2019 год

Сегодня в 11:10 ~ 1 минута на чтение 263
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за 2019 год

Активы Kapital Bank на 1 января 2020 года составили 4,2 миллиарда манатов.

Объем кредитного портфеля банка достиг 1,8 миллиарда манатов.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 января 2020 года составила 3,2 миллиарда манатов.

На 1 января 2020 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 398 миллионов манатов, а обычные и привилегированные акции - 225 миллионов манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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