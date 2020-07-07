1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Kapital Bank помогает клиентам защититься от солнца перед филиалами - ФОТО

Сегодня в 16:14 ~ 2 минуты на чтение 96
Kapital Bank помогает клиентам защититься от солнца перед филиалами - ФОТО

Kapital Bank предпринял очередную меру для обеспечения удобства клиентов в период карантинного режима, введенного в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19). В связи с очень жаркой погодой и с тем, что люди допускаются в филиалы по очереди, перед зданиями банка клиентам предоставляются специальные зонты для защиты от солнца.

Зонты раздаются клиентам как индивидуально, так и устанавливаются в специальных зонах. Таким образом, люди, ожидающие на улице, могут использовать эти средства, чтобы защититься от солнечных лучей. Данное удобство уже предоставлено в ряде филиалов и в ближайшие дни будет доступно и во всех остальных.

Кроме того, для соблюдения гражданами социальной дистанции перед филиалами Kapital Bank нанесена специальная разметка. В ряде филиалов, кроме зонтов, клиентам также предлагаются и стулья. У клиентов при допуске в филиалы проверяется наличие медицинской маски, измеряется температура, а также предлагается специальное дезинфицирующее средство для рук.

Kapital Bank, обращаясь к клиентам, еще раз рекомендует не посещать филиалы для совершения традиционных банковских операций, а пользоваться цифровыми решениями. Многими услугами можно воспользоваться, не выходя из дома, через мобильное приложение BirBank.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 16 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

На правах рекламы

96

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены