Kapital Bank помогает клиентам защититься от солнца перед филиалами - ФОТО

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Kapital Bank предпринял очередную меру для обеспечения удобства клиентов в период карантинного режима, введенного в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19). В связи с очень жаркой погодой и с тем, что люди допускаются в филиалы по очереди, перед зданиями банка клиентам предоставляются специальные зонты для защиты от солнца.

Зонты раздаются клиентам как индивидуально, так и устанавливаются в специальных зонах. Таким образом, люди, ожидающие на улице, могут использовать эти средства, чтобы защититься от солнечных лучей. Данное удобство уже предоставлено в ряде филиалов и в ближайшие дни будет доступно и во всех остальных.

Кроме того, для соблюдения гражданами социальной дистанции перед филиалами Kapital Bank нанесена специальная разметка. В ряде филиалов, кроме зонтов, клиентам также предлагаются и стулья. У клиентов при допуске в филиалы проверяется наличие медицинской маски, измеряется температура, а также предлагается специальное дезинфицирующее средство для рук.

Kapital Bank, обращаясь к клиентам, еще раз рекомендует не посещать филиалы для совершения традиционных банковских операций, а пользоваться цифровыми решениями. Многими услугами можно воспользоваться, не выходя из дома, через мобильное приложение BirBank.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 16 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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