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Желающим приобрести или обновить дом Kapital Bank предлагает внутренний ипотечный кредит на выгодных условиях.

Независимо от того, является ли доход официальным или неофициальным, все желающие могут воспользоваться ипотечным кредитом в размере до 250.000 манатов, выдаваемым банком за счет собственных средств.

Сумма ипотечного кредита составляет 30.000 – 250.000 манатов, а выдается он сроком от 36 месяцев до 120 месяцев. Процентная ставка в рамках проводимой сейчас кампании начинается от 10%. Сумма кредита на приобретение квартиры у строительных компаний -партнеров Kapital Bank может быть увеличена до 500.000 манатов. Кампания продлится до 30 сентября 2020 года.

Отметим, что минимальный первоначальный взнос варьируется от 15% до 50% в зависимости от доходов клиента. При выдаче ипотечного кредита необходимо иметь как страхование имущества, так и жизни. По вопросу ипотечного кредитования можно обратиться по номеру WhatsApp (+99451) 250 99 99.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 16 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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