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Kapital Bank провел «День карьеры» в UNEC – ФОТО

Сегодня в 10:51 ~ 2 минуты на чтение 137
Kapital Bank провел «День карьеры» в UNEC – ФОТО

По инициативе Kapital Bank 22 октября 2019 года впервые в Азербайджане в Государственном экономическом университете (UNEC) состоялся «День карьеры» для студентов и выпускников.

В мероприятии приняли участие председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев, другие руководящие сотрудники банка, ректор Экономического университета Адалят Мурадов, студенты и выпускники UNEC, а также преподавательский состав.

На мероприятии, которое проводилось под девизом Birincilər sırasına sən də qoşul! («Присоединись к числу первых и ты!»), обсуждались интересы студентов и выпускников, сферы, в которых они хотели бы построить свою карьеру. Кроме того, в рамках «Дня карьеры» студенты и выпускники предоставили свои резюме и прошли собеседование.

«Kapital Bank, являясь самым активным работодателем финансового сектора, провел сегодня «День карьеры» в Экономическом университете. Студентам и выпускникам была предоставлена подробная информация о вакансиях, программах практики в Kapital Bank, а также даны ответы на интересующие их вопросы. Поддерживая такие проекты, мы получаем возможность привлекать кадры с высоким потенциалом непосредственно из университетов», - рассказала директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Kapital Bank Фаргана Мамедова.

В рамках мероприятия было собрано около 300 резюме и проведено свыше 30 собеседований. Также были проведены семинары на тему «Тенденции на рынке труда. Чего ждет от нас работодатель?» и «Социальные сети и ваш имидж». Kapital Bank, всегда поддерживающий молодежь, и в дальнейшем будет выступать организатором проектов по развитию их карьеры.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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