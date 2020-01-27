1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Kapital Bank в очередной раз удостоен премии Milli KSM

Сегодня в 10:57 ~ 2 минуты на чтение 154
Kapital Bank в очередной раз удостоен премии Milli KSM

Kapital Bank удостоился награды в рамках проекта Milli KSM 2019, который проводился в Азербайджане второй год подряд.

На этот раз награда была вручена за проект İtirdiyimiz qızlar («Девушки, которых мы потеряли»), реализованный в преддверии 8 Марта – Международного женского дня.  Мероприятие проводилось при поддержке государственных ведомств и частных компаний.

В связи с проектом Kapital Bank подписал меморандум о сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА). В рамках кампании в социальных сетях, филиалах Kapital Bank распространялись определенные материалы и проводилась активная пропаганда против нарушения соотношения полов среди новорождённых.

Следует отметить, что все представленные на конкурс проекты были оценены комиссией исходя из 17 целей, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. В конкурсе, организованном Ассоциацией развития женского предпринимательства совместно с PR-агентством PROAKTİV, проекты оценивались официальными лицами Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства образования, Министерства экологии и природных ресурсов, ASAN xidmət, юридического лица публичного права ABAD, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Национального совета молодежных организаций, а также Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) в соответствии с определенными критериями.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

На правах рекламы

154

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены