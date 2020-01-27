Kapital Bank в очередной раз удостоен премии Milli KSM

Kapital Bank удостоился награды в рамках проекта Milli KSM 2019, который проводился в Азербайджане второй год подряд.

На этот раз награда была вручена за проект İtirdiyimiz qızlar («Девушки, которых мы потеряли»), реализованный в преддверии 8 Марта – Международного женского дня. Мероприятие проводилось при поддержке государственных ведомств и частных компаний.

В связи с проектом Kapital Bank подписал меморандум о сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА). В рамках кампании в социальных сетях, филиалах Kapital Bank распространялись определенные материалы и проводилась активная пропаганда против нарушения соотношения полов среди новорождённых.

Следует отметить, что все представленные на конкурс проекты были оценены комиссией исходя из 17 целей, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. В конкурсе, организованном Ассоциацией развития женского предпринимательства совместно с PR-агентством PROAKTİV, проекты оценивались официальными лицами Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства образования, Министерства экологии и природных ресурсов, ASAN xidmət, юридического лица публичного права ABAD, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Национального совета молодежных организаций, а также Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) в соответствии с определенными критериями.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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