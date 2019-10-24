«Карабах» принимает АПОЭЛ – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня агдамский «Карабах» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы принимает на своем поле АПОЭЛ.

Как сообщает 1news.az, матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Составы команд:

«Карабах»: Асмир Бегович, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Дани Кинтана, Абделла Зубир, Магайе Гейе.

АПОЭЛ: Вид Белец, Саввас Генцоглу, Лукас Соуза, Линус Халенниус, Урош Матич, Андрия Павлович, Прасителис Вурос, Гиоргос Меркис, Николас Иоанну (к), Вуядин Савич, Драган Михайлович.

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Матч имеет очень важное значение в плане дальнейших перспектив агдамцев в Лиге Европы.

Сегодня на стадионе ожидается аншлаг. На матч были проданы все билеты, поступившие в продажу. Сам клуб также основательно подошел к организации матча. В частности, на каждом сидении болельщиков ждет флаг Азербайджана. В общей сложности, клуб подготовил 30 000 флагов.

Теймур Максутов