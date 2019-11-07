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«Карабах» в гостях у АПОЭЛ – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня в 20:58 ~ 1 минута на чтение 165
«Карабах» в гостях у АПОЭЛ – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня агдамский «Карабах» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы гостит у АПОЭЛ.

Как сообщает 1news.az, две недели назад команды сыграли вничью в Баку (2:2).

На данный момент «Карабах» с 4 очками занимает в группе второе место. АПОЭЛ же с одним очком замыкает турнирную таблицу. Сегодня чемпиону Азербайджана необходимо, как минимум, не проиграть на Кипре.

Стали известны стартовые составы команд:

АПОЭЛ: Вид Белец, Саввас Генцоглу, Лукас Соуза, Линус Халлениус, Урош Матич, Андрия Павлович, Жоаозинью, Праксителис Вурос, Николас Иоанну (к), Вуядин Савич, Драган Михайлович.

«Карабах»: Асмир Бегович, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Дани Кинтана, Абделла Зубир, Араз Абдуллаев.

Теймур Максутов

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