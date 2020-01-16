Конфликт Рауфа и Фаика Мирзоевых с организаторами концерта чуть не завершился дракой - ВИДЕО

Популярный российский музыкальный дуэт, состоящий из братьев-двойняшек Рауфа и Фаика Мирзоевых, стал гостем российского «Авторадио», где выступил с живым концертом.

В ходе программы стало известно, что в прошлом году Рауфу и Фаику Мирзоевым удалось занять лидирующие позиции в германском и болгарском iTunes, и, возможно, в скором времени они выступят с концертами в этих странах – также было отмечено, что количество прослушиваний песен дуэта в интернет-сервисе потокового аудио Spotify в 2019 году превысило 62,5 миллиона.

Говоря о возможных переменах в музыкальном направлении, участники дуэта отметили, что делают музыку, которая им нравится, и в целом не собираются меняться, подчеркнув, что, находясь во втором гастрольном туре, в который включено огромное количество городов, они порой не понимают, где находятся.

Вспоминая первый гастрольный тур, братья Мирзоевы отметили, что провели его в плацкартном вагоне, и в целом не привередливы в своем райдере, рассказав о конфликте с организаторами, произошедшем на первом концерте в Санкт-Петербурге и чуть не завершившемся дракой.

Конфликт с организаторами произошел в связи с тем, что на выступлении не было охраны, и в определенный момент публика стала подниматься на сцену, что мешало выступлению – Ф.Мирзоев рассказал, что у него произошел нервный срыв, отмечая, что в нем «проснулось кавказское нутро», и он в жесткой форме высказал свои претензии организаторам, но в итоге конфликт между дуэтом и организаторами был разрешен мирным путем.

В эфире «Авторадио» братья Мирзоевы также рассказали о том, что один из лейблов предлагал купить у них песню «Детство» за 20.000.000 рублей (более 551.000 AZN), но они отказались от данного предложения, так как «к своей мечте идут сквозь огонь и воду».

Отметим, что количество прослушиваний хита «Детство» в YouTube на данный момент превышает 211.000.000 и продолжает расти.

Живой концерт Рауфа и Фаика Мирзоевых в эфире «Авторадио» смотрите ниже.

Читайте по теме:

Сквозь соцсети к звездам: Азербайджанцы, добившиеся невероятной популярности в России – ФОТО – ВИДЕО

Миллионы просмотров в YouTube: азербайджанские братья-близнецы успешно покоряют российский шоу-бизнес – ФОТО – ВИДЕО

YouTube Music включил азербайджанцев в список музыкантов, которые станут популярными в 2019 году - ВИДЕО

На их концертах хочется влюбиться: Rauf & Faik собрали аншлаг в московском «Известия Hall» - ВИДЕО

Поставь на repeat: азербайджанцы возглавили рейтинг исполнителей, которых переслушивают узбекистанцы – ВИДЕО

Рауф и Фаик Мирзоевы: «Все началось с караоке…» - ВИДЕО

В.Ф, Г.Р.