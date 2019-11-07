Леди Гага рассказала о том, что на самом деле ее связывает с Брэдли Купером – ФОТО – ВИДЕО

Суперзвезда мирового шоу-бизнеса певица и актриса Леди Гага стала главной героиней нового номера американского «Elle», в котором дала откровенное интервью одной из самых влиятельных знаменитостей в мире телеведущей Опре Уинфри.

Именно Леди Гагу называют главной причиной расставания голливудской звезды Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк – и если ранее певица давала размытые комментарии на тему возможного романа с актером, говоря, что эта связь важна для них обоих, то в интервью «Elle» расставила все точки над «i».

«Пресса чересчур глупа. Мы с Брэдли сочинили историю любви и хотели, чтобы люди верили, что мы любим друг друга, чтобы они почувствовали эту любовь на церемонии вручения «Оскара». Мы усердно работали над этим в течение нескольких дней. Все спланировали и поставили свой спектакль».

Слухи о возможном романе с Б.Купером, который, как мы видим, оказался фиктивным, особенно усилились после его совместного выступления с Леди Гагой на церемонии вручения премии «Оскар-2019», где две звезды исполнили песню «Shallow» - саундтрек к фильму «Звезда родилась».

Напомним, что именно «Shallow» получила премию «Оскар-2019» в номинации «Лучшая оригинальная песня» - этот момент Леди Гага также вспомнила в интервью «Elle»: «Журналист спросил меня: «Что вы видите, глядя на свой «Оскар»?». Я ответила, что вижу боль, и не солгала. Меня изнасиловали в 19 лет. Карьера добавила немало травм, но я выжила и продолжила свой путь…».

Леди Гага рассказывает, что у нее посттравматический синдром и хроническая боль, ставшая неотъемлемой частью ее жизни: «Я принимаю лекарства, посещаю нескольких врачей — вот, как выживаю. И при этом продолжаю идти. Хочу, чтобы люди, которые тоже прошли через многое, знали, что могут выжить и получить свой «Оскар».

Как оказалось, травма, пережитая певицей в 19 лет, до сих пор тревожит ее – обладательница премии «Оскар» занимается диалектической поведенческой терапией, которую считает замечательным методом в борьбе с проблемами психического здоровья: «Организм реагирует на пережитую травму и тяжелые воспоминания возвращаются. В какой-то момент у меня случился психологический срыв, и это была одна из худших вещей, которые происходили со мной».

Вспоминая юность, Леди Гага отмечает, что «чувствовала себя такой некрасивой»: «Родители были недовольны мной, когда я сказала им, что хочу стать музыкантом. Работала на трех работах, сама платила за квартиру и покупала косметику. Экспериментировала с цветом и буквально сделала себя – я сама изобрела Леди Гагу. Она заставляла меня чувствовать себя сильной. Супергерой, который вырвался из меня, дал мне крылья, чтобы взлететь. И именно поэтому я отказалась меняться. Люди критиковали меня за большое количество макияжа на лице, а в ответ я говорила: «Это моя жизненная сила».

Полная версия интервью Леди Гаги журналу «Elle» доступна по ссылке.

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Ф.В, Г.Р.