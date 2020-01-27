Легкоатлет Рамиль Гулиев стал отцом и показал новорожденную дочь в Instagram – ФОТО

Чемпион мира по легкой атлетике Рамиль Гулиев сообщил в социальной сети Instagram о прибавлении в семье.

Р.Гулиев разместил в соцсети снимок с новорожденной дочерью, который сопроводил комментарием «Добро пожаловать в этот мир» - схожий кадр в Instagram представила и супруга спортсмена - российская легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне в беге на 800 метров, заслуженный мастер спорта России Екатерина Завьялова, которая отметила, что малышка появилась на свет 25 января.

Спортивная пара назвала дочь Айлитой.

Напомним, что о свадьбе Рамиля Гулиева и Екатерины Завьяловой стало известно летом 2019 года – подробный фоторепортаж с торжества можно посмотреть, пройдя по ссылке.

Рамиль Гулиев - спринтер, рекордсмен Азербайджана и Турции на дистанциях 60 и 200 метров. Обладатель юниорского европейского рекорда в 20,04 секунды, установленного на Всемирной универсиаде в Белграде в 2009 году, и рекорда чемпионатов Европы (19,76 секунды). Он - первый легкоатлет Турции и первый азербайджанец, ставший чемпионом мира по легкой атлетике.

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В.Ф, Г.Р.