Лейла Абдуллаева об абсурдности высказываний Зограба Мнацаканяна

Официальный представитель МИД АР Лейла Абдуллаева, отвечая на вопросы СМИ, выразила отношение к высказываниям главы внешнеполитического ведомства Армении Зограба Мнацаканяна об армяно-азербайджанском конфликте, озвученные им в ходе выступления в Шведском институте международных отношений.

Как сообщает 1news.az, по ее словам, на самом деле министр иностранных дел Армении не сказал ничего нового.

«Все те же претенциозные попытки должностного лица государства, на международном уровне признанного в качестве оккупанта, представить Азербайджан как сторону, которая якобы оккупировала территории в пределах своих же международно признанных границ, даже оставив в стороне международно-правовое измерение, не вписываются в рамки обыкновенного здравого смысла.

Представьте себе страну, которая незаконно оккупирует территории другой страны, подвергает этнической чистке исторически проживавших там азербайджанцев, а затем заявляет, что «150 000 армян, обитающих в этих районах, имеют проблемы с безопасностью».

Задумывался ли армянский министр, говорящий, что эти армяне имеют свои семьи, дома и имена, о результатах агрессорской политики его собственной страны, приведшей к тому, что более 1 миллиона азербайджанцев были лишены своих домов, их семьи понесли большие потери, а сами они превратились в беженцев и вынужденных переселенцев?

Конечно, нет, ибо если бы он думал об этом, то не обманывал бы себя и свой народ подобными абсурдными измышлениями, а предпринимал бы реальные шаги в направлении разрешения конфликта», - сказала она.

Л.Абдуллаева отметила, что «Мнацаканян должен понять, что не бывает, как он говорит, правды для нас или для вас; существует одна истина, и она прекрасно известна мировому сообществу.

Просто имеется также и практика фальсификации существующих реалий и представления их в различных формах ради своих корыстных интересов, с чем наилучшим образом справляется именно Армения».

Эльшан Рустамов, Э.Т.