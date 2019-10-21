Лейла Абдуллаева: В Азербайджане обеспечиваются все фундаментальные права и свободы человека

В Азербайджане, являющимся молодым демократическим государством, обеспечены все права и свободы, в том числе право на свободу собраний.

Как сообщает 1news.az, об этом сказала пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева, комментируя заявление комиссара ЕС по правам человека.

«Хотелось бы подчеркнуть, что право на свободное собрание одной группы людей не может быть обеспечено за счет нарушения прав другой группы людей. Об этом лучше всех должен быть осведомлен комиссар ЕС по правам человека.

Исполнительная власть города Баку, рассмотрев обращение группы лиц о проведении митинга 19 октября, приняла решение предоставить другое место для проведения акции в связи с тем, что согласно 9-му пункту закона «О праве на свободное собрание» запрещено проводить митинги рядом с метрополитенами.

Обратившиеся люди, в целях создания нарочных столкновений попытались выйти на центральные улицы города, и правоохранительные органы были вынуждены предотвратить данную незаконную акцию. Сотрудники полиции продемонстрировали культурное поведение по отношение к митингующим, в результате чего никто не получил серьезных повреждений. Большинство участников акции были выпущены на свободу после вынесения предупреждения, по отношения других будет принято решение после соответствующего рассмотрения их дел.

Было бы лучше, если бы комиссар обращал внимание на использование в ряде европейских стран резиновых пуль и чрезмерной силы против демонстрантов», - отметила она.

По ее словам, а безосновательные заявления ряда организаций по этой теме должны быть оценены в качестве двойных стандартов против Азербайджана.

«Еще раз подчеркиваем, что в Азербайджане обеспечиваются все фундаментальные права и свободы человека и главная задача правоохранительных органов – быть на страже вышеуказанных свобод», - сказала Л.Абдуллаева.

1news.az