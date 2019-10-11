Лейла Абдуллаева: Заявления Шаварша Кочаряна являются очередным примером  дешевой армянской пропаганды

Своими лживыми заявлениями замминистра иностранных дел Армении просто обманывает армянский народ.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова заместителя главы МИД Армении Шаварша Кочаряна, сказанные им в рамках форума, проведенного в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди.

«Его сравнение принципа «самоопределения народов» с попытками насильственного сепаратизма армянской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана при поддержке захватнических действий Армении является ничем иным как фальсификация истории и перевирание принципов права.

А право не любит лжи и международные правовые документы достаточно ясно и недвусмысленно отражают соответствующие принципы.

Если Ш.Кочарян не слышал об Уставе ООН, резолюциях СБ ООН, Хельсинском заключительном акте ОБСЕ, а также решениях Верховного Совета СССР по поводу сепаратистских поползновений в советский период, том нам остается только посочувствовать ему.

Искажение Сумгаитских событий, которые были спланированы и осуществлены против Азербайджана, и среди 92 обвиняемых в которых были лица армянской национальности, указывает на то, что Армения в очередной раз пытается возложить ответственность на других. Единственной причиной сложившейся в регионе ситуации, оккупации 1/5 азербайджанских территорий и других бедствий является захватническая и аннексионистская политика Армении.

Переговоры по урегулированию конфликта проводятся между Азербайджаном и Арменией при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И основные, и суть проводимых переговоров неоднократно были озвучены со стороны стран-сопредседателей. Бесполезная и безосновательная попытка Ш.Кочаряна исказить суть конфликта и переговоров является очередным примером дешевой армянской пропаганды», - отметила Л.Абдуллаева.

1news.az