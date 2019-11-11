Love is in the air: Азад Шабанов сыграл свадьбу – ФОТО – ВИДЕО

Популярный азербайджанский исполнитель Азад Шабанов распрощался с холостяцкой жизнью.

11 августа один из самых завидных холостяков азербайджанского шоу-бизнеса певец Азад Шабанов заявил о переменах в личной жизни, сообщив в Instagram, что он вступил в законный брак с девушкой по имени Тамара, разместив в соцсети свидетельство о браке, о чем подробнее читайте здесь.

А спустя три месяца Азад и Тамара сыграли пышную свадьбу, участие в которой приняли самые близкие и дорогие молодоженам люди, в числе которых было немало азербайджанских знаменитостей – провел свадьбу Турал Асадов, основным исполнителем был Замик Гусейнов, а в качестве специальных гостей выступили звезды азербайджанского шоу-бизнеса, являющиеся друзьями жениха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Azad xowbext olun!! Публикация от Şəfa Yadigarova (@shafayadigarovaofficial) 11 Ноя 2019 в 8:12 PST

Спел для любимой супруги и сам Азад Шабанов, посвятив Тамаре свою новую песню, ставшую своеобразным музыкальным признанием в любви – ниже представлена серия снимков со свадьбы исполнителя, размещенных гостями в социальной сети Instagram.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @shabanovazad, @ilkinhasani, @raksana_imir, @nigar_alibek