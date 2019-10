«Лысый парень»: Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков - ФОТО - ВИДЕО

Комментарий на YouTube впервые за всю историю видеохостинга набрал миллион лайков.

Автор «комментария на миллион» Сет Эверман сообщил о данном рекорде на своей странице в социальной сети Twitter – как оказалось, он оставил шутливый комментарий под песней Билли Айлиш «Bad Guy», обыграв навзание трека и написав следующее: «I'm the bald guy» (Лысый парень).

На установление рекорда по количеству like’ов на комментарий в YouTube потребовалось пять месяцев – в данный момент количество like’ов на комментарий С.Эвермана превышает 1,1 миллион и продолжает расти.

Билли Айлиш - американская певица и автор песен, ставшая популярной в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады, а сингл «Bad Guy», клип на который набрал на сегодняшний день около 587.000.000 просмотров, вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США).

Благодаря этому достижению, Б.Айлиш стала первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.

