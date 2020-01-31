Мазахир Панахов обратился к кандидатам в депутаты

Недопустимо, чтобы один кандидат вел пропаганду против другого в какой-либо форме.

Об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии заявил его председатель Мазахир Панахов.

М. Панахов призвал некоторых кандидатов быть справедливыми.

«Мы создали равные условия для всех кандидатов. Однако необходимо правильно использовать эти возможности. Кампания кандидатов друг против друга противоречит законодательству, и мы никогда не допустим этого», - сказал он.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А., М.К.