Мехрибан Алиева дала поручения по решению жилищных проблем семей шехидов - ФОТО

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Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева положительно отреагировала на призыв по улучшению жилищных условий членов семей шехидов апрельских боевых действий - Адиля Адильзаде и Теймура Гасымова, сообщает Общественное объединение поддержки семей шехидов ZƏFƏR.

«Долгое время обе семьи, проживающие в Мингячевире, жили в тяжелых условиях, в домах, находящихся в аварийном состоянии. Мы сообщили руководству Фонда Гейдара Алиева об обращении, адресованном нашей организации в связи с необходимостью ремонта их домов.

Президент Фонда Мехрибан ханым Алиева поручила построить и передать новые дома со всеми необходимыми предметами домашнего обихода вместо домов, находящихся в аварийной состоянии.

Этот шаг Мехрибан ханым Алиевой еще раз доказывает, что в то время, когда страна борется с пандемией коронавируса, ни один социальный проект не остается без внимания. Социальные проблемы семей шехидов решаются на высшем уровне», - указали в организации.

Общественное объединение поддержки семей шехидов ZƏFƏR от имени организации и семей шехидов выражает благодарность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за внимание и заботу.

Эльшан Рустамов