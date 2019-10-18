Международный Банк Азербайджана стал спонсором джазового фестиваля

Международный Банк Азербайджана выступил в роли спонсора традиционного международного джазового фестиваля «Baku Jazz-2019», проводимого в Баку.

Церемония открытия фестиваля состоится сегодня в 17:00 на площади около Девичьей башни.

Программа фестиваля, который продлится до 27 октября, богата интересными мероприятиями в джаз-клубе Rotunda, Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре и Международном центре мугама. Также в рамках фестиваля будут проведены различные выставки, семинары, показы фильмов.

Международный джазовый фестиваль в Баку проводится с 2005 года. В фестивале принимают участие как местные, так и зарубежные звезды джаза. С 2017 года этот фестиваль стал членом организации «European Jazz Network».

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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