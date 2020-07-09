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Microsoft: Минобразования Азербайджана успешно решило проблему непрерывного образования во время пандемии

Сегодня в 19:35 ~ 2 минуты на чтение 308
Microsoft: Минобразования Азербайджана успешно решило проблему непрерывного образования во время пандемии

9 июля на сайте компании Microsoft вышла статья про успешное решение Министерства образования Азербайджана проблемы непрерывного образования во время пандемии.

В статье под названием: «Азербайджан: как одно министерство нашло правильную стратегию, ресурсы и технологии для быстрого создания онлайн-классов» говорится о том, что после объявления пандемии коронавируса, потребность в инструментах дистанционного обучения во всем мире стала как никогда актуальна.

«В Азербайджане было принято несколько различных решений для продолжения непрерывного обучение учащихся. В качестве лучшего доступного решения Министерство образования рекомендовало всем высшим учебным заведениям использовать программу Teams для дистанционного обучения и предоставило им дополнительную поддержку.

По данным министерства, программа Microsoft Teams for Education по сравнению с конкурентными решениями обеспечивает целостную среду, которая позволяет распространять контент, осуществлять командную работу, проводить live-встречи и оценивания», - говорится в статье.

Автор отмечает, что стимулирование вовлечения студентов и их обучение – не простая задача, особенно для тех, кто впервые переходит на дистанционное обучение. Педагоги также нуждаются в поддержке, и тут необходимо отметить местный офис и партнерские сети Microsoft, которые буквально мгновенно пришли на помощь: «Для учащихся средних школ Министерство образование создало и запустило единый ресурс - «Виртуальную школу», где ученики и преподаватели могут зарегистрироваться и получить доступ к учебному контенту и онлайн-классам. Они могут также воспользоваться всеми электронными книгами, видеоуроками, приложениями для дополнительного образования, а также централизованным тестированием для оценки своих знаний. В то же время «Виртуальная школа» стала крупнейшей онлайн-платформой для сотрудничества и совместной работы по всей стране».

Далее в статье говорится, что на сегодняшний день более миллиона учеников и 100 000 учителей уже зарегистрированы и активно используют данную платформу: «Это прекрасный пример того, как одно Министерство нашло правильную стратегию, ресурсы и технологии для быстрого создания онлайн-классов, которые помогают ученикам и преподавателям находить новые способы общения и обучения».

Кроме того, более 100 000 пользователей из 30 университетов и всех учреждений профессионального образования также используют Teams в качестве учебной платформы.

Возможности Microsoft Teams, Forms, Minecraft Education Edition и Stream будут и дальше использоваться для централизованного мониторинга, распространения и гибких корректировок  контента в соответствии с результатами обучения, - подытоживает автор статьи.

С полной версией статьи можно ознакомиться по линку.

Наиля Аббасова

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